Sparkasse Pforzheim Calw wächst auch 2021 weiter

In Zeiten negativer Zinsen tun sich Banken mit hohen Einlagen ihrer Kundinnen und Kunden schwer. Nicht so die Sparkasse Pforzheim Calw. Das Kreditvolumen wuchs 2021 stärker und war höher als die Einlagen.

Größte Sparkasse in Baden-Württemberg

Die Sparkasse Pforzheim Calw bleibt auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr konnte sie ihr Betriebsergebnis vor Bewertung deutlich auf 112,8 (2020: 101,9) Millionen Euro steigern. Das gab Sparkassenchef Stephan Scholl am Freitag bei der Bilanzpressekonferenz in der Pforzheimer Unternehmenszentrale bekannt. „Wir können auf sein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurückblicken“, sagte Scholl.

Die deutliche Steigerung beim Betriebsergebnis macht den Anspruch von Pforzheim Calw als Branchenprimus in der Sparkassenlandschaft in Baden-Württemberg deutlich. Der Sparkassenverband geht mit Blick auf alle 50 Sparkassen im Südwesten bei den Betriebsergebnissen in diesem Jahr von einem Rückgang aus.

Bilanzsumme der Sparkasse Pforzheim Calw steigt auf 16,2 Millionen Euro

Die Bilanzsumme von Pforzheim Calw, der größten Sparkasse in Baden-Württemberg, wuchs den Angaben zufolge auf 16,2 Millionen (2021), nach 15,5 Millionen Euro im Jahr 2020.

Die positive Tendenz zeigt sich auch beim Blick auf Passiv- und Aktivseite: Die Kundeneinlagen stiegen leicht auf 10 (2020: 9,7) Milliarden Euro, das Kundenkreditvolumen etwas deutlicher auf 10,3 (2020: 9,8) Milliarden Euro.

Viele andere Sparkassen weisen dagegen oft mehr Einlagen als Kredite aus – in Negativzinszeiten schwierig. Bei der Zahl der Filialen (93, 2020: 94) sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1.886, 2020: 1.892) gab es in Pforzheim nur geringfügige Veränderungen.