In der Fieberambulanz in Pforzheim-Huchenfeld gibt es noch ordentlich Luft nach oben. Laut Nicola Buhlinger-Göpfarth, Pandemie-Beauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung, haben nur wenige Patienten den Weg in die Hochfeldhalle gefunden. Zugleich befinden sich die Kliniken in einer angespannten Situation.

Die Bilanz der ersten Öffnungswoche in der Pforzheim-Huchenfelder Fieberambulanz fällt ernüchternd aus: „Nur wenige Patientinnen und Patienten haben den Weg zu uns gefunden“, berichtet Nicola Buhlinger-Göpfarth, Pandemie-Beauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung und eine der Ärztinnen, die die Ambulanz in der Hochfeldhalle betreiben.

„Da ist noch viel Luft nach oben.“ Wer einen Atemwegsinfekt mit Symptomen wie Fieber, Husten oder erschwerter Atmung hat, kann direkt einen Termin vereinbaren. „Wir untersuchen die Patienten, klären die Symptome und können im Einzelfall auch einen Test durchführen“, erläutert Buhlinger-Göpfarth.

Bereits im Frühjahr war Fieberambulanz Anlaufstation für Erkrankte

Mit viel Engagement hat das Fachteam um die Huchenfelder Ärztin, unterstützt von der Stadt Pforzheim, die Fieberambulanz wieder geöffnet. Bereits im Frühjahr hatte sie als erste Anlaufstation für Erkrankte gedient. Die Notfall-Ambulanzen in den Krankenhäusern sollten laut Gesundheitsamt möglichst nicht aufgesucht werden.

Gerade in der aktuell angespannten Situation in den Kliniken sei dies extrem wichtig, so Erster Landesbeamter Wolfgang Herz, Leiter des Verwaltungsstabes im Landratsamt: Ende letzter Woche hätten die Kliniken berichtet, dass sie in den Intensivstationen am Limit wären.

„Aktuell werden in den Krankenhäusern in Pforzheim und im Enzkreis 77 Menschen mit Corona-Infektionen behandelt“, berichtet Herz – das seien mehr als während der ersten Welle im April. Neun der Patienten würden beatmet – auch das eine für den Landrats-Stellvertreter beunruhigende Nachricht.