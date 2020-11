Ich arbeite mit dem Laptop von meinem kleinen Büro. Gegen 7.30 Uhr fahre ich den Computer hoch. Wenn die Kinder in der Schule sind, ziehe ich an den Esstisch um. Ich habe Zugriff auf meine dienstlichen E-Mails, meine Sekretärin bringt mir die Post und ich telefoniere mehrmals mit meinen Amtsleitern und besprechen manches auch per Videokonferenz. Vieles läuft normal, allerdings habe ich von zu Hause aus keinen Zugriff auf alle Dienstprogramme. Glück habe ich, weil es in dieser Woche dienstlich ruhiger war. Bei der Gemeinderatssitzung hat mich mein Stellvertreter Hartmut Ochner vertreten. Für die Sitzung am 15. Dezember planen wir eine digitale Konferenz.