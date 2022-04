Wellenreiter am Kupferdächle

Pforzheims Verein Blackforestwave hat auch am Wochenende zum Surfen in der Stadt geladen

So easy und chillig geht es sonst nirgends in Pforzheim zu: Beim Verein Blackforestwave konnten am Wochenende auch Nicht-Mitglieder surfen. Dafür kommen die Menschen auch von weiter weg.