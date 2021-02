Gibt es in Pforzheim ab diesem Donnerstag noch eine nächtliche Ausgangssperre? Die Antwort ist an diesem Mittag kurioserweise noch offen. Entscheiden müssen jetzt kurzfristig die Verantwortlichen vor Ort.

Das Land setzte die bisher geltenden Ausgangsbeschränkungen am späten Mittwoch zum 11. Februar außer Kraft. Damit wurde ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim umgesetzt.

Was die Regierung am Abend beschloss, war aber eine etwas aufgeweichte Version der Vorlage, die ins Umlaufverfahren gegangen war. So können in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 und einem diffusen Infektionsgeschehen neue nächtliche Ausgangssperren gelten.

Land überrascht Behörde vor Ort