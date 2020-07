Urteil in Mordprozess gefallen

Bluttat in Tiefenbronn: Familienvater freigesprochen – Unterbringung in Psychiatrie

Der Familienvater, der in Tiefenbronn-Mühlhausen seine Frau und seinen Sohn erstochen hat, ist am Dienstag freigesprochen worden. Er wird aber in einem psychiatrischem Krankenhaus untergebracht. Dieses Urteil hat das Schwurgericht am Landgericht Karlsruhe unter dem Vorsitzenden Leonhard Schmidt verkündet.