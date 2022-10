Eine fast vergessene Flüchtlingskatastrophe

Einmal durch die Hölle: Wie die Boatpeople nach Pforzheim kamen - und was aus ihnen geworden ist

Bilder der Boatpeople, die in überfüllten Booten vor dem kommunistischen Regime in Vietnam flüchteten, gingen Ende der 70er Jahre um die Welt. Chi-Huy Thai und sein Sohn Nghi-Huan aus Pforzheim haben die Flucht nur knapp überlebt. Was sie gerettet hat und wie es mit ihnen weiterging.