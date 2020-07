Mühlacker (Enzkreis)

Böller explodiert in Schule: Schüler schwer verletzt

In Mühlacker ist am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr im Klassenzimmer einer in der Lindachstraße gelegenen Realschule ein Böller in der Hand eines Schülers explodiert. Laut Polizei erlitt er dabei schwere Handverletzungen und kam unter Einsatz von Notarzt und Rettungskräften in eine Klinik.