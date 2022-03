Gebäudebrände in Altensteig mit 600.000 Euro Sachschaden

Zu einem Gebäudebrand kam es am Dienstagmorgen gegen 2.32 Uhr in Altensteig in der Freudenstädter Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannte eine Doppelhaushälfte bereits komplett.

Die Flammen schlugen auf das angrenzende Gebäude über, wodurch dessen Dachstuhl ebenfalls in Brand geriet, so die Polizei in einer Meldung.

Alle betroffenen Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, weshalb eine Evakuierung weiterer Gebäude nicht nötig war. Gegen 5.10 Uhr konnte das Feuer durch die Feuerwehr endgültig gelöscht werden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, eine kriminaltechnische Untersuchung wird in die Wege geleitet, so die Polizei