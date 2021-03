Kripo ermittelt

Brandstiftung: Autos in Pforzheimer Tiefgarage brennen aus

Ein Knall, splitterndes Glas, eine Alarmanlage heult - und dann stehen plötzlich drei Autos in Flammen. Nach einem Brand in einer Tiefgarage in der Stettiner Straße geht die Polizei von Brandstiftung aus.