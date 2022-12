Musical

Pforzheimer Theatermitglied Brian Garner: „Martin Luther King war mein Vorbild“

Er war ein Vorbild für ihn: Jetzt darf der Pforzheimer Chorsänger Brian Garner in die Rolle des 1968 in Memphis ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King schlüpfen. Nicht in der Stadtbühne, sondern mit dem Horber Chor Vocalmania.