Bringt der Klimawandel das Ende der Winterreifen? Das sagen Pforzheimer Experten

Es war an einem 1. November, als sich Magdalena Riedinger entschloss, in der elterlichen Garage in Büchenbronn ihre Winterreifen aufzuziehen. „Mein Vater sagte am Telefon, ich müsse erst die Einfahrt freischaufeln.“ Riedinger wohnte damals in Dillweißenstein und hielt das für einen Scherz.

Bis sie durch die verschneiten Straßen Büchenbronns fuhr und mit ihren Sommerreifen nicht in die Einfahrt kam. Ein anderes Mal blieb Riedinger auf dem Weg hoch zum Sonnenhof im Schnee stecken, in einem Leihwagen des ADAC, der Allwetterreifen hatte. Seither steht für die Pforzheimerin fest: „Im Winter nur noch mit Winterreifen.“