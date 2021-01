Mysteriöse Brandserie

Brötzinger Brandstifter gesucht: Wieder Feuer im Pforzheimer Stadtteil - Polizei verstärkt Ermittlungen

In Pforzheim-Brötzingen geht offenbar ein Brandstifter um: Der Pforzheimer Stadtteil ist erneut Schauplatz mysteriöser Brände. In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr zum dritten Mal in kurzer Zeit zur Arlingerschule ausrücken.