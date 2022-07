Brücke über die A8 bei Pforzheim wird später fertig

Mängel an den Stahlträgern sorgen bei der neuen Brücke über die A8 zwischen Eutingen und Niefern für Probleme. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Herbst.

Die Arbeiten an der Kreisstraßenbrücke über die Autobahn 8 zwischen Eutingen und Niefern dauern voraussichtlich länger. Eigentlich sollte das Bauwerk im Juni fertiggestellt werden. Doch könnte sich die Freigabe nun bis in den Herbst ziehen.

In den Osterferien wurde die A8 bei Pforzheim für ein komplettes Wochenende gesperrt. Damals wurden unter anderem sechs vorgefertigte Stahlverbundträger für den Neubau der Kreisstraßenbrücke eingesetzt. Genau diese Träger entpuppen sich jetzt als fehlerhaft.

Die spätere Freigabe der Kreisstraße habe jedoch nur untergeordnete Bedeutung für die Einwohner von Eutingen und Niefern-Vorort, da das Konzept der Autobahn GmbH vorsieht, eine der beiden Straßenbrücken stets offenzuhalten.

„Die nahegelegene Gemeindeverbindungsstraße stellt dies sicher und bietet damit eine Alternative für den lokalen Verkehr“, so Petra Hentschel, die Sprecherin der Autobahn GmbH.

Verkehr auf der A8 ist nicht beeinträchtigt

Wie die „Pforzheimer Zeitung“ berichtet, wunderten sich Anlieger über den schleppenden Verlauf der Arbeiten an der Kreisstraßenbrücke. Auf Nachfrage bestätigt Hentschel, dass die Stahlverbundträger, die im April eingesetzt wurden, „deutliche Höhenversätze“ zwischen den Bauteilen aufweisen. Die müssen jetzt ausgeglichen werden.

„Die weiteren Arbeiten am Bauwerk finden seitdem unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der A8 statt“, so Hentschel. Seit April wurden etwa der Aushub abgefahren, die Widerlager der Brücke in Teilen hinterfüllt und Stahlbewehrungen für den Betonbau vorbereitet. Außerdem werden gerade die Leitungen für die Igelsbach-Verdolung gebaut.

Allerdings liegen die Stahlbetonarbeiten wegen der Nacharbeiten hinter dem Zeitplan. Hentschel betont, dass für den Fehler die ausführende Firma verantwortlich sei. Man sei mit dem Unternehmen im Austausch, wie sich die Nachbesserungsarbeiten auf die Bauzeit auswirken.

„Das Bauwerk soll voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2022 fertiggestellt werden“, so Hentschel und fügt hinzu: „Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich hieraus ein zeitlicher Einfluss auf den sechsstreifigen Ausbau der A8 ergeben wird.“

Großprojekt Enztalquerung zwischen Pforzheim und Niefern-Öschelbronn

Die Enztalquerung zwischen Pforzheim und Niefern-Öschelbronn beinhaltet neben dem Ausbau der A8 auf einer Länge von rund 4,8 Kilometern den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost sowie den Umbau der Anschlussstelle Pforzheim-Ost mit leistungsfähigen Zufahrten

Dazu gehören außerdem der Neubau mehrerer Brücken, die Reduzierung der Steigung, die Lärmschutzeinhausung auf 380 Metern und weiterer Lärmschutzwände und -wälle sowie die Abdichtung der Trasse und die Fassung und Reinigung des gesamten Oberflächenwassers. Weiterhin wird der Parkplatz Pforzheim-Süd modernisiert.

Für den 340 Millionen Euro teuren Ausbau sind zwischen Oktober 2021 und Dezember 2026 insgesamt fünf Bauphasen vorgesehen.