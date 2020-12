Uwe Mumm aus Dillweißenstein berichtet

Buchhändler in der Region verzeichnen wegen Corona-Lockdown einen Bestell-Boom

Uwe Mumm betreibt seit 30 Jahren ein Geschäft in Dillweißenstein. Was er in diesen Tagen aufgrund des Lockdowns erlebt, sprengt alles je da gewesene. Und so geht es fast der gesamten Branche, Weihnachten sei Dank.