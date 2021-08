Am 26. September wird es ernst, dann ist Bundestagswahl. Die Direktkandidaten der Parteien haben klare Ziele. Was macht Rainer Semet von der FDP aus und welche Pläne hat er für Pforzheim?

Die Plakate hängen, das Rennen läuft: Die Direktkandidaten von CDU, SPD, AfD, FDP, Grünen und Linken werben für sich und ihre Parteien um Stimmen bei der Bundestagswahl.

Die BNN möchten die Pforzheimer Kandidaten näher vorstellen. Dafür haben wir ihnen einen Bogen mit jeweils denselben Fragen geschickt.

Hier gibt es nun in sechs Teilen die Antworten. Als Dritter ist FDP-Kandidat Rainer Semet an der Reihe.

Pforzheimer Direktkandidat Rainer Semet (FDP) über Merkel

Die Kanzlerin hört von selbst auf. Sagen Sie vor dem Abschied etwas Nettes über Angela Merkel.

Sie hat als erste Frau in diesem Amt über weite Strecken sachlich agiert.

Und etwas Kritisches.

Schnellschussentscheidungen Kohle- und Atomausstieg, Alleingang in der Flüchtlingsfrage 2015.

Rainer Semet und seine Ziele für Pforzheim

Was wollen Sie in den nächsten vier Jahren politisch für Pforzheim erreichen – in welcher Funktion auch immer?

Sicherung und Weiterentwicklung Pforzheims als Wirtschaftsstandort. Wiederbelebung unserer Innenstadt für alle Bürgerinnen und Bürger.

Ihr persönlicher Lieblingsplatz in Pforzheim oder im Enzkreis?

Das Domicile in Brötzingen und der Radweg entlang der Nagold.

Wo sehen Sie den größten Brennpunkt in Pforzheim oder im Enzkreis?

Erschließung von Gebieten für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung.

Zur Person: Was macht FDP-Kandidat Rainer Semet aus?

Welches Buch lesen Sie gerade?

Hegels Welt.

Zur Person Rainer Semet Jahrgang 1957 Wirtschaftsingenieur, Berufsschullehrer an der Alfons-Kern-Schule Pforzheim wohnt in Pforzheim politische Ämter: Vorsitzender des FDP-Ortsvereins Pforzheim Landesliste: Platz 15

Ihre liebste Serie?

Babylon Berlin.

Wie begrüßen Sie zurzeit ein Gegenüber: Nicken, Händeschütteln, Ellenbogen, Faustgruß…?

Alle.

Erwartungen an die Bundestagswahl 2021

Wie viel Prozent der Zweitstimmen kann Ihre Partei in Pforzheim holen?

16 Prozent.

Welches politische Problem sollte der Bundestag ganz schnell lösen?

Sicherung unserer Zukunftsfähigkeit durch Digitalisierung, Effizienz und exzellente Bildung

Was läuft politisch besonders gut in Deutschland?

Wir sind ein freies und sicheres Land im Zentrum Europas.

Wo verbringen Sie den Wahlabend?

Mit Freunden an einem noch nicht festgelegten Ort.

Wählen Sie per Briefwahl oder im Wahllokal?

Wahllokal.

Ihre wichtigste Botschaft für die Wähler?

Trotz der großen Aufgaben die vor uns liegen zuversichtlich und neugierig bleiben und deshalb FDP wählen.