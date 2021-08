Die großen Politpromis sind auch in diesem Wahlkampf aktiv und unterwegs, in der Reihe dahinter wird es aber deutlich schwieriger, Parteifreunde in den eigenen Wahlkreis zu holen. Das bestätigen Vertreter mehrerer Parteien. Gunther Krichbaums Büroleiter in Berlin, Carsten Buchholz, sagt dieser Redaktion: „Die Zurückhaltung ist ganz deutlich zu spüren.“ Hintergrund ist die Pandemie und die Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus. „Auch doppelt Geimpfte haben ja ein Restrisiko sich anzustecken“, erklärt Buchholz. Der Verlauf ist dann in der Regel milder. „In Quarantäne muss man trotzdem. Und dann ist der eigene Wahlkampf sehr plötzlich beendet“, erklärt Buchholz die Zurückhaltung. Gleichzeitig finden weniger digitale Veranstaltungen als noch im Frühjahr im Landtagswahlkampf statt. Dabei hatte sich gezeigt, dass auch gut besetzte Formate oftmals nur wenige Zuschauer fanden. ron