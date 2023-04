Bus kracht auf B10 zwischen Pforzheim und Niefern-Öschelbronn in ein Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der B10 zwischen Pforzheim und Niefern-Öschelbronn. Ein Linienbus war auf einen vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren.

Glücklicherweise nur mit dem Fahrer besetzt war ein Bus am Samstagabend, als er auf der Bundesstraße 10 zwischen Pforzheim und Niefern-Öschelbronn unterwegs war und es zu einem Unfall kam. Dabei fuhr aus noch ungeklärter Ursache ein Linienbus auf ein anderes Fahrzeug auf. Durch die Wucht der Kollision war das Fahrzeug in ein weiteres Fahrzeugheck geschoben worden. Bei dem Vorfall wurde eine Person leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen am Abend.