Busfahrer fährt in Pforzheim Fußgänger an und flüchtet

Am Mittwochabend ist in Pforzheim ein Bus mit einem 15-jährigen Fußgänger kollidiert. Der Junge wurde schwer verletzt. Der Bus fuhr weiter.

In der Pforzheimer Nordstadt ist ein 15-Jähriger am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem Abbiegevorgang gegen 18 Uhr ist die rechte vordere Fahrzeugseite des Busses auf den Gehweg geragt. Das Busteil ist damit mit einem 15-jährigen Fußgänger zusammengestoßen. Der Jugendliche fiel zu Boden und erlitt mehrere Verletzungen, die noch vor Ort vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt wurden.

Unfallursache ist noch unklar

Der Bus fuhr im Anschluss weiter, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Das Fahrzeug kam von der Hohenzollernstraße und ist nach links in die Christophallee abgebogen. Die Frage, ob der Busfahrer den Unfall bemerkte und welche Umstände letztlich die Ursache für den Unfall waren, wird von der Polizei weiter ermittelt.