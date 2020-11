Im Vorfeld der Haushaltsberatungen in Pforzheim, treten die politischen Kräfte mit eigenen Ideen an die Öffentlichkeit. So berichten jetzt CDU

Über Klausursitzungen zum städtischen Haushaltsentwurf berichten CDU und Grüne Liste. Auch die SPD hat sich am Wochenende mit der finanziellen Lage beschäftigt. Sie sieht sich aber „angesichts der aktuellen Lage“ außerstande, dazu Fragen zu beantworten, wie Fraktionssprecherin Jacqueline Roos darlegt und eine Pressemitteilung ankündigt.

Es liege „fast ein Nothaushalt“ vor, kommentiert die CDU den Entwurf der Stadtverwaltung mit Unionsmann Peter Boch an der Spitze. Sie begrüßt, dass keine neuen Kredite aufgenommen werden sollen und dass die „strategischen Oberziele des Gemeinderats“ berücksichtigt seien. Mit Veränderungswünschen in Richtung ökologisch-grüne Stadt mit nachhaltigen Konzepten, will dagegen die Grüne Liste in die Haushaltsberatungen gehen.

Positiv vermerkt die CDU, dass der Bäderkompromiss auf den Weg gebracht ist. Sie setze weiter auf eine Investorenlösung für ein Ganzjahresbad auf dem Wartberg, teilt die Partei mit. Außerdem zeigt sich die Unionsfraktion von der Huchenfelder Idee beeindruckt, über Spenden einen Kinderbereich im neuen Bad zu finanzieren. Sie will jetzt mit anderen Fraktionen über das „nüchterne Sportbad“ sprechen, das auf das Emma-Jaeger-Bad folgen soll.

Geht es nach der Grünen Liste, dann wird es Teil eines Bildungscampus. Wie berichtet, begrüßte dies vergangene Woche auch die CDU-Fraktionsvorsitzende. Jetzt fordern Marianne Engeser und ihre Kollegen, „die Idee eines Inselcampus“ zurückstellen und empfehlen eine Konzentration auf Mensa und Sporthalle. Damit distanzieren sich die CDU-Stadträte von den veranschlagten 90 Millionen Euro für die langfristige Insel-Neubebauung. Die Grüne Liste dagegen hält an der Investition in „einen abgehängten Stadtteil“ fest und erwartet, dass die Planungsraten vorgezogen werden, damit im Falle eines Gebäudeabgangs schnell reagiert werden kann.

Zukunft im Sinn hat die CDU auf einem anderen Feld. Sie will 140.000 Euro für Untersuchungen zum Straßenbahnausbau in Richtung Osten ausgeben. Die Entscheidung dazu fällt an diesem Dienstag im Gemeinderat. Nichts Wegweisendes verlautbart die Union dagegen in Sachen Zerrennerstraße, wo die Grüne Liste den zweiten Bauabschnitt fordert und dafür im Haushalt zwei Millionen Euro für die Schwenninger Straße in die Innenstadt umlenken will.

Viel Raum geben die Christdemokraten Sicherheitsfragen. Konkret setzen sie dabei auf die Einführung von Videoüberwachung in der Stadt und mehr Personal beim Gemeindevollzugsdienst. Letzteres begrüßt auch die Grüne Liste und will „null Toleranz bei Müll, Parken und Geschwindigkeit“ weiter durchsetzen, indem das Geld für Citystreifen dem Ordnungsamt zuschlägt. Mehr Qualität für Pforzheim erhoffe man sich auch von einer Rekommunalisierung der Straßenreinigung und der Winterdienste, erläutert Fraktionssprecher Axel Baumbusch weiter und verweist auf eine geringe Bedarfsausrichtung bei Dienstleistern.

Mehr auf Leistungssport setzen will die CDU bei der Sportförderung. Dies, so wird in der Stellungnahme deutlich, soll sich aber erst im Herbst abzeichnen, wenn es um das dann vielleicht Nach-Corona-Haushalt genannte Zahlenwerk geht.