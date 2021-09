1995 kommt es in Pforzheim und dem Enzkreis in rund zwei Wochen zu drei brutalen Tötungen. Drei Mädchen kommen dabei ums Leben. Nur ein Fall ist aufgeklärt.

Es war ein grauenhafter Sommer, der 1995 die Menschen in Pforzheim, Enzkreis und im Kreis Calw erschütterte. Gleich drei Mädchen zwischen vier und 15 Jahren verschwinden im Raum Pforzheim binnen gut zwei Wochen. Ihre Leichen werden später in Wäldern und Gebüschen gefunden. Nur einer dieser Morde ist heute aufgeklärt.

Als erstes verschwand die kleine Fjola S., vier Jahre alt und Albanerin. Fjola verschwand am 27. Juni 1995 aus der Wohnung ihrer Eltern in der Zerrennerstraße, also im Herzen der Großstadt. Größere Suchaktionen der Polizei führten zu keinem Erfolg. Hinweise aus der Bevölkerung führten ins Leere. So etwa der Hinweis, Fjola treibe womöglich in der Enz, man habe dort einen Körper gesehen – tatsächlich war dies eine Puppe.

Fjola S. sollte lebend nicht mehr gefunden werden, ihre Eltern fast ein Jahr bis zur Gewissheit warten müssen, trotz einer Belohnung im fünfstelligen Bereich. Erst im März 1996 wurde die bereits skelettierte Leiche in einem Schilfgebiet in Rheinmünster-Söllingen gefunden.