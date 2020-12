Neue Allgemeinverfügung

Corona-Hotspots: Diese besonders strengen Maßnahmen drohen jetzt Städten wie Pforzheim

In Pforzheim droht noch in dieser Woche eine besondere Verschärfung der Corona-Regeln. Grund ist die neue Hotspot-Strategie, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll. Vorab wurden einige geplante Maßnahmen wie ein allgemeines Veranstaltungsverbot bekannt.