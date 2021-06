Weil die Stadt Pforzheim Schlusslicht bei der Impfquote ist, bekommt sie eine riesige Zusatzlieferung an Impfstoff. Doch damit fangen die organisatorischen Probleme erst an.

10.000 Dosen Astrazeneca befinden sich auf dem Weg nach Pforzheim. Ziel des Landes ist es, durch diese zusätzlichen Dosen die teils großen Unterschiede in den Impfquoten der Kreise spürbar zu verringern.

Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch hatte angekündigt, dieses Sonderkontingent ausschließlich dafür zu nutzen, gezielt Bürger aus der Stadt zu impfen.

Doch wie soll so viel Impfstoff so schnell verimpft werden? Und was muss man nun als Impfwilliger beachten? Unser Redaktionsmitglied Sebastian Kapp beantwortet die wichtigsten Fragen.