Nach den Monaten des Lockdowns will Pforzheim mit einem Fünf-Punkte-Plan die Innenstadt wiederbeleben. Stadtbusse können kostenlos genutzt werden, Parken wird billiger. OB Boch erneuert seine Kritik an der Landesregierung.

Als Teil des Fünf-Punkte-Planes zur Belebung der Innenstadt in Pforzheim findet am Samstag, 19. Juni, der erste Aktionstag mit vergünstigtem Parken und kostenlosen Bussen im Stadtgebiet statt.

Nach den vielen Monaten der pandemiebedingten Einschränkungen und Lockdown-Maßnahmen sollen nun die einzelnen Öffnungsschritte, die mit sinkenden Inzidenzwerten einhergehen können, bestmöglich flankiert werden. Dabei geht es der Stadt Pforzheim und dem Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP) darum, gute Rahmenbedingungen für Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungsbranche zu schaffen.

„Wochenlang haben Händler und Gastronomen auf eine Wiedereröffnung gewartet“, sagte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) bei der Vorstellung des Aktionstags, der in den Sommermonaten noch an drei weiteren Samstagen in ähnlicher Form wiederholt werden soll.

Boch bedankte sich ausdrücklich beim Gemeinderat, der seine Zustimmung zu den Aktionstagen gegeben habe. „Damit schaffen wir einen wichtigen Impuls für Bequemlichkeit und eine längere Aufenthaltsdauer in der Pforzheimer City, und leisten einen Beitrag, um die Kaufkraft vor Ort zu binden“, so der OB. Die Angebote sollen auch ein Dank sein an die Bürger, für die Disziplin im Umgang mit den Einschränkungen während der Pandemie.

Pforzheimer Stadtbus kann kostenlos genutzt werden

Wie Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) im Detail erklärte, werden sämtliche Stadtbuslinien an diesem und den weiteren Aktionstagen am 3. und 31. Juli sowie am 4. September komplett kostenlos zu benutzen sein.

„Außerdem wird eine Sonderlinie zwischen Enzauenpark und dem Fachmarktzentrum auf der Wilferdinger Höhe verkehren“, kündigte Büscher an. Nicht eingeschlossen sind allerdings die Regionalbusse und Bahnen. „Wir hoffen, dass die Bürger dieses Angebot nutzen“, sagte Büscher. Er betrachtet es als Testlauf für die Adventszeit, wo man einen ähnlichen Anreiz zum Einkaufen schaffen möchte.

Neben dem gratis Busfahren erwartet die Innenstadt-Besucher, die mit dem Auto kommen, an den Aktionstagen ein verbilligtes Parken. Wie WSP-Direktor Oliver Reitz erläuterte, können in den fünf städtischen Parkhäusern, die von der Firma Park-Service Hüfner betrieben werden, die Autofahrer bei der Bezahlung einen Bon im Wert von zwei Euro einlösen.

Diesen erhalten sie beim Vorzeigen des Parktickets am Infostand der WSP in der Pforzheimer Fußgängerzone, nahe Galeria Kaufhof. Der Bon kann dann am Parkautomaten auf die fälligen Parkgebühren angerechnet werden. Er gilt für die Tiefgarage der Berta-Benz-Halle, das Parkhaus Alfons-Kern-Schule, Parkhaus am Bahnhof, Parkplatz Rathaushof und die Tiefgaragen Marktplatz und Stadttheater.

OB Boch kritisiert mangelnde Impfstofflieferungen

OB Peter Boch bemängelte am Rande der Vorstellung die Vielzahl von Teststellen im Stadtgebiet, die den Betrieb der großen Testzentren immer unwirtschaftlicher machten. Im Blick auf die immer noch hohen Inzidenzwerte in Pforzheim verwies der OB wiederholt auf mangelnde Lieferungen von Impfstoff und machte dafür die Landesregierung verantwortlich.

In Pforzheim, so die Leiterin des Gesundheitsamts Brigitte Joggerst, hätten erst 32 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung, wo in anderen Städten des Landes bereits über 50 Prozent geimpft seien. In der Differenz sieht OB Boch ein Problem: „Die allgemeine Stimmung drängt auf Öffnung, was bei Inzidenzen unter 20 auch nicht gefährlich ist.“ Aber in Pforzheim mit höherer Inzidenz vielleicht schon.