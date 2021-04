Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Freitag in Pforzheim weiter auf 162,8 und im Enzkreis leicht auf 192,9.

Davon gehen inzwischen 70 Prozent auf die ansteckenderen Virus-Mutationen zurück. Pforzheimer Mediziner spüren die Auswirkungen zunehmend.

„Wir sehen dramatische Krankheitsverläufe – junge Patienten, die mit großen Atemproblemen eingeliefert werden und schon einen Tag später beatmet werden müssen“, schildert Felix Schumacher, Chefarzt der Intensiv- und Notfallmedizin im Helios-Klinikum, die Lage in den Krankenhäusern der Region.

Wir hatten zu Beginn dieser Woche mehrfach die Situation, dass es in der Region keine freien Intensivbetten mehr gab. Felix Schumacher, Chefarzt der Intensiv- und Notfallmedizin im Helios-Klinikum

Schumacher weiter: „Wir erwarten noch für mindestens drei Wochen steigende Patientenzahlen, haben aber schon jetzt eine nahezu voll ausgelastete Intensivstation.“

In einer offiziellen Mitteilung von Stadt Pforzheim und Landratsamt Enzkreis warnt er eindringlich vor Engpässen in der Intensiv-Versorgung: „Wir hatten zu Beginn dieser Woche mehrfach die Situation, dass es in der Region keine freien Intensivbetten mehr gab.“

Trotzdem wurden die Behörden vor Ort diese Woche nicht selbst tätig, was weitere Maßnahmen gegen das Virus angeht, sondern wollten zunächst abwarten, ob die vom Land verordnete Schließung des Einzelhandels schon ausreichend helfen würde.

In anderen Kreisen im Land waren die Zahlen trotzdem weiter gestiegen.

Pforzheim und der Enzkreis von strengeren Regeln betroffen

Nun wird vor Ort auf die neue Landesverordnung gewartet, die ab Montag die Bundesnotbremse vorab umsetzen will. Die darin enthaltenen strengeren Regeln gelten dann für alle Stadt- und Landkreise mit Inzidenzen über 100.

Egal, wie viele Infizierte am Wochenende dazu kommen: Pforzheim und der Enzkreis werden auf jeden Fall dazu gehören.

Wichtiger Bestandteil sind nächtliche Ausgangssperren, die von 21 bis 5 Uhr gelten sollen. Die Menschen dürfen dann ab der Nacht zum Montag nur noch aus triftigen Gründen das Haus verlassen, dazu zählen berufliche und medizinische Bedarfe.

Brigitte Joggerst, die als Gesundheitsamtschefin für Pforzheim und den Enzkreis zuständig ist, lässt mitteilen: „Ich weiß, dass viel über die Sinnhaftigkeit von Ausgangsbeschränkungen diskutiert wird. Ich halte sie aber für wirksam und dringend erforderlich.“

Dass solche Beschränkungen tatsächlich wirken, hätten mehrere Studien gezeigt.

Joggerst verteidigt Ausgangssperren

„Alle Einschränkungen haben letztlich den einen Sinn, die Kontakte zu reduzieren und damit auch das Infektionsrisiko, so Joggerst. Die Expertin appelliert außerdem an die Menschen, sich auf das Virus testen zu lassen.

Schließungen von Schulen und Kitas plant das Land in allen Kreisen, in denen die Inzidenz drei Tage in Folge über 200 liegt. Noch wäre die Region davon also nicht betroffen, der Enzkreis liegt mit 192,9 noch knapp unter dem Grenzwert.

Verschärft wird ab Montag zudem die Kontaktregel. Ab Inzidenz 100 darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Hier waren im Land bisher zwei haushaltsfremde Personen erlaubt.

Trauerbeflaggung am Rathaus

Weitere Corona-Fälle wurden am Freitag unterdessen aus den Kitas Hessenstraße und Maihälden gemeldet. In der Kita Maihälden geht es um eine Person, in der evangelischen Einrichtung Hessenstraße wurden nach einer ersten infizierten Person jetzt sieben Kontaktpersonen positiv getestet.

Mit Trauerbeflaggung am Rathaus, einem Gebetsaufruf des Rats der Religionen und Glockenläuten um 18 Uhr wird sich die Stadt Pforzheim am Sonntag am Gedenktag für die in der Pandemie verstorbenen Menschen.

„Am Sonntag gedenkt ganz Deutschland den in der Pandemie Verstorbenen. Auch in unserer Stadt trauern wir um die 175 Pforzheimerinnen und Pforzheimer, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind sowie mit allen, die sich während der Pandemie nicht mehr von ihren Liebsten verabschieden konnten.

Allen Hinterbliebenen möchte ich mein herzliches Beileid aussprechen und wünsche Ihnen viel Kraft diese schwere Zeit zu überstehen“, so Oberbürgermeister Peter Boch.