Die Liebe zu Modellautos beginnt oft in der Kindheit. Wer die Leidenschaft neu entfachen will, setzt sich besser ein Ziel, denn das Angebot ist riesig: vom Ein-Euro-Renner bis zum Uhrwerk auf Rädern.

Meist startet die Liebe zu Modellautos im Kinderzimmer. Das war auch bei Andreas A. Berse so. Berse ist Chefredakteur der Fachzeitschrift „Modell Fahrzeug“. In der Corona-Pandemie hat er einen kleinen Konjunkturaufschwung in der Szene registriert.

Viele sind zwangsweise lange zu Hause. „Man merkt dann wieder, wie schön es ist, ein Hobby zu haben“, erzählt Berse. „So wurden auch Schläfer geweckt“, sagt er über alle, die ihre alte Leidenschaft nun wiederentdeckt haben.

Die namhaften Hersteller hätten mittlerweile verstanden, dass sie auch Modellautos für das kleine Taschengeld brauchen. Sonst komme das Modellauto nicht im Kinderzimmer an. „Dann haben wir in zehn, 15 Jahren keine Sammler mehr“, sagt Berse.