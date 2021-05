39 Corona-Neuinfektionen

Zahlen zum dritten Mal gesunken: Inzidenz in Pforzheim stabilisiert sich

Die Sieben-Tage-Inzidenz scheint sich in Pforzheim und im Enzkreis zu stabilisieren. Nach aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts fiel der Wert in Pforzheim am Dienstag zum dritten Mal in Folge, wenn auch nur gering. Im Enzkreis stieg die Inzidenz minimal.