Engagierter Stadtrat, Arzt und Christ: Der Pforzheimer Ralf Fuhrmann hat nach zwei Wochen auf der Intensivstation seinen Kampf gegen das Coronavirus verloren. Der 57-Jährige starb nach Angaben seiner Familie am Donnerstag in Heidelberg.

Der bekannte Pforzheimer Arzt und SPD-Stadtrat Ralf Fuhrmann ist tot. Wie ein Sprecher der Familie sagte, erlag er am Donnerstagmittag einer schweren Covid-19-Erkrankung. Furhmann war vor rund zwei Wochen mit starken Symptomen der durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankung in die Intensivstation der Uniklinik Heidelberg eingeliefert worden.

Der 57-jährige Mediziner mit eigener Hausarztpraxis in Pforzheim war gesellschaftlich vielfach engagiert und gehörte zu den prominentesten Pforzheimern. Am bekanntesten war Fuhrmann wohl in seiner Rolle als Stadtrat der SPD. Fuhrmann war seit 16 Jahren Mitglied des Gemeinderates der Stadt Pforzheim, davon lange als Fraktionsvorsitzender und zuletzt als Fraktionsgeschäftsführer. Fuhrmann war zudem designierter Ersatzbewerber von Annkathrin Wulff. Fuhrmanns Fraktionskollegin strebt die Pforzheimer SPD-Landtagskandidatur an.