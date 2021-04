Steigende Corona-Inzidenz: Schulen und Kitas im Enzkreis droht die Schließung

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Enzkreis stieg auch am Montag weiter. Der Wert liegt jetzt bei 212 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Nach Sonntag war es bereits der zweite Tag über 200.

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis drei Tage hintereinander über 200, muss an den Schulen am übernächsten Tag auf Fernunterricht umgestellt werden. Das könnte im Enzkreis am Donnerstag der Fall sein. Die Notbetreuung in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 sowie die Abschlussklassen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind davon ausgenommen. Nach den verlängerten Osterferien gibt es gerade erst wieder Wechselunterricht.

Kitas, Kindergärten und Kindertagesbetreuungen dürfen dann ebenfalls ab dem übernächsten Tag nur noch eine Notbetreuung anbieten.

In Pforzheim ist die Inzidenz etwas niedriger, sie lag am Montag bei 177,8. Der Stadtkreis Pforzheim fällt damit ebenso wie der Enzkreis aktuell in die Kategorie zwischen Inzidenzen 100 und 200. Seit Montag gilt also eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, für die es Ausnahmen nur aus triftigen Gründen gibt.

Ausgangssperre und schärfere Kontaktregel auch in Pforzheim

Außerdem gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen. Treffen sind nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person erlaubt. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit.

Im Einzelhandel ist nur Click&Collect, also das Abholen vorher bestellter Ware erlaubt. Wer zum Friseur will, braucht den Nachweis eines tagesaktuellen negativen Covid-Schnelltests, einer Impfdokumentation oder einer bestätigten zurückliegenden Infektion.

Gesundheitsamt meldet 176. Covid-Todesfall aus Pforzheim

Das Gesundheitsamt meldete am Montag, dass in den vergangenen Tagen ein Mann Ende 80 aus Pforzheim an Covid-19 gestorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Pforzheim auf 176. Im Enzkreis sind bislang 229 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.