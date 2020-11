Klapfenhardt, Ochsenwäldle oder doch etwas anderes? Der Gemeinderat Pforzheim steht vor wichtigen Tagen der Entscheidung in Sachen Gewerbegebiete. Rechtzeitig dazu meldet sich der an Covid-19 erkrankte Oberbürgermeister Boch wieder gesund.

Knapp zwei Wochen war Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch in häuslicher Isolation. Ab diesem Dienstag werde er wieder Termine wahrnehmen können. „Meine Quarantäne ist aufgehoben“, so Boch auf Anfrage. Seine Covid-19-Erkrankung mit deutlichen Symptomen wie Schwindel und Atemnot habe er überstanden. „Mir geht es soweit gut.“

, ist somit rechtzeitig zurück auf Pforzheims politischer Bühne, wenn in den städtischen Gremien eine Reihe wichtiger Entscheidungen anstehen.

Allein im laufenden Monat stehen noch drei Gemeinderatssitzungen an – am 12., am 24. und am 26. November. Das ist rekordverdächtig, da sonst maximal eine Ratssitzung pro Monat stattfindet.