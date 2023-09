Ein Auffahrunfall zweier Busse hat sich am Mittwochmittag an einer Bushaltestelle am Schindelbergweg im Calwer Ortsteil Stammheim ereignet. Der Fahrer eines Schulbusses beabsichtigte um 12.15 Uhr in die Bushaltestelle einzufahren, teilte die Polizei mit.

Drei Kinder wurden verletzt

Das Fahrzeug fuhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf einen vor ihm in der Bushaltestelle stehenden und unbesetzten Bus auf. Durch den Unfall wurden nach derzeitigem Stand drei der insgesamt 15 im einfahrenden Bus befindlichen Kinder sowie dessen Fahrer leicht verletzt.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, hieß es in der Mitteilung der Polizei. An den beiden Bussen entstand ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich.