Einbrecher dringt in Wohnung bei Calw ein und entwendet nichts

Der Unbekannte ist im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagabend in eine Wohnung in der Altnuifraer Straße eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Zu einem Wohnungseinbruch ist es im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Dienstagabend in Haiterbach bei Calw gekommen. Wie die Polizei mitteilte, drang der unbekannte Dieb in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Altnuifraer Straße ein.

Dort durchsuchte der Eindringling zwei Kommoden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendete der Unbekannte nichts aus der Wohnung, so die Polizei weiter.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0 72 31) 1 86 44 44 in Verbindung zu setzen.