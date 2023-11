Ein unbekannter Fahrer begeht Unfallflucht bei Calw

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist im Landkreis Calw ein geparktes Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Ein geparktes Auto ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Rohrdorf im Landkreis Calw von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, stand der dunkelblaue VW Sharan von Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, 2 Uhr, vor einer Bäckerei am Johanniterplatz.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Auto am Heckbereich. Der entstandene Schaden am Auto beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Polizei vermutet, könnte der Unfallverursacher einen Lkw mit grüner Lackierung gefahren haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Nagold unter (0 74 52) 9 30 50 in Verbindung zu setzen.