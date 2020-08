Das bedeutet das „Super-Wespenjahr” für die Region Pforzheim

Wespen sind ohnehin schon für viele eine Plage. In diesem Jahr allerdings scheint alles noch etwas extremer. So beschreiben es Experten. Und auch in den Freibädern haben Badegäste mit den Tieren zu kämpfen.

Die Geschwader sind im Anflug über Pforzheim. Unbarmherzig bahnen sich die Luftterroristen ihren Weg, quälen Menschen, Tiere und einfach alles, was da kreucht und fleucht. Und wehe, man provoziert sie auch nur leicht, dann schlagen sie erbarmungslos zu mit ihren gelb-schwarz-geringelten Hecks.

Sie sind gemein, diese Wespen. So heißen sie auch, zumindest eine der beiden Arten, die in diesen Tagen den Gang ins Freibad, in den Biergarten oder auch nur in die heimische Parzelle zu einem Überlebenstraining machen. Die gemeine Wespe und die deutsche Wespe, sie sind einfach überall. Und das ist mehr als die normale Wespenhysterie im Sommer.

Wespen sind in diesem Jahr besonders aggressiv

„Es ist Super-Wespenjahr”, sagt Thomas Köberle vom Landschaftsverband Enzkreis. „Ich bin in diesem Jahr bestimmt schon zehnmal gestochen worden. Das tut kurz weh und das war’s dann”, sagt der Experte aus Mühlacker, zu dessen Job unter anderem das Umsetzen eines Wespennestes gehört.