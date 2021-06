Das Schlimme sind nicht die drei Extra-Millionen für das Emma-Jaeger-Bad

Der neueste Witz aus der Bäderkrise beginnt etwa so: Kommt Wasser ins Schwimmbad ... Wer glaubt, schon alles gesehen zu haben in dieser unendlichen Bädergeschichte, der wird immer wieder eines Schlimmeren belehrt. Diesmal ist es der Hochwasserschutz, der den Abriss des Emma-Jaeger-Bades verkompliziert.

Das wirklich Schlimme sind aber nicht diese drei Extra-Millionen. Das Schlimme ist die Konzeptlosigkeit, mit der Verwaltung und auch Gemeinderat agieren.

Bäderchef Lutz Schwaigert sieht eine Chance, aus der Not eine Tugend zu machen, das Areal in der Innenstadt für künftige Bauprojekte mit vorzubereiten. Synergien zu schaffen. Also das, was man pfiffig nennen könnte.