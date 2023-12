Seit 25 Jahren in Pforzheim

DDR-Museum in Pforzheim: Die Geschichte ist längst nicht auserzählt

Vor 25 Jahren hat Klaus Knabe das Pforzheimer DDR-Museum gegründet als „lebendiges Geschichtsbuch“. Seither ist so manches Kapitel hinzugekommen. Regelmäßig finden Sonderausstellungen in dem Gebäude in der Hagenschießstraße statt.