Defekt an einer Produktionsmaschine verursacht Brand in Pforzheimer Firmengebäude

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand am Dienstag gegen 12.30 Uhr durch einen technischen Defekt an der Maschine in einer Firma in der Industriestraße ausgelöst.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf weitere Gebäudeteile und Maschinen übergreifen konnte.

Zwei Mitarbeiter wurden dennoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt, dass der entstandene Schaden über einer Million Euro liegt.