Demos dürfen in Pforzheim weiterhin am Platz der Synagoge vorbeiziehen

Auch künftig dürfen Demonstrierende am Platz der Synagoge in Pforzheim trommelnd vorbeiziehen. Das Land hatte der Stadt eine Handlungsgrundlage gegeben. Die Stadt verweist aber auf die geltende Rechtslage.

Das Innenministerium hat seiner Auffassung nach geliefert, die Stadt Pforzheim ist anderer Ansicht. Es geht um den Schutz des Platzes der Synagoge, aber ebenso um den anderer jüdischer/israelitischer Einrichtungen landesweit. Zwar ist es erklärter Wille aller Beteiligten, dass der Platz in Pforzheims Zerrennerstraße künftig frei bleibt von Kundgebungen jedweder Art. Trotzdem soll nun alles beim Alten bleiben. Das heißt: „Bei den kommenden Demonstrationen werden keine Auflagen erteilt“, beantwortete die städtische Pressestelle am Freitag eine Anfrage dieser Redaktion.

Damit dürfen die montäglichen, von Trommeln begleiteten Aufzüge auch weiterhin am Platz der Synagoge vorbeiführen und auf dem Platz selbst, wie gehabt, Kundgebungen stattfinden.

Ministerium sieht Pforzheim am Zug

Kurz vor Ostern hatte das Innenministerium in der Angelegenheit ein Hinweisschreiben an die Versammlungsbehörden im Land versandt. Der Stadtverwaltung liege „lediglich eine ergänzende Information des Innenministeriums“ vor, teilt die Pressestelle jetzt mit. Zum Umgang mit antiisraelischen als auch anderen Versammlungen im Umfeld des Platzes der Synagoge und anderer jüdischer Einrichtungen warte man noch immer auf eine aktualisierte Handreichung.

Wir haben die Versammlungsbehörden zu konsequentem Vorgehen ermutigt. Carsten Dehner, Sprecher Innenministerium

Eine solche wird es Stand jetzt nicht geben, denn das Ministerium beurteilt die Lage anders und sieht die Stadt Pforzheim am Zug. Mit dem Schreiben habe sie bereits eine Handlungsgrundlage, erklärt Pressesprecher Carsten Dehner. „Wir haben die Versammlungsbehörden zu konsequentem Vorgehen ermutigt.“

Ein konsequentes Vorgehen könnte etwa so aussehen, dass die Stadt den Demonstrierenden verbietet, trommelnd am Platz in der Zerrennerstraße vorbeizuziehen oder dass sie diese von vornherein auf eine andere Route bringt.

Behördensprecher: Trommeln können zu Drohkulisse beitragen

„Auflagen kann nur die Versammlungsbehörde erteilen“, stellt Dehner klar. Es sei Aufgabe der Behörde, im Einzelfall zu prüfen, ob Kriterien wie der „Aufbau einer entsprechenden Drohkulisse“ herangezogen werden könnten für Einschränkungen des Versammlungsrechts. „Trommeln können zu einer Drohkulisse beitragen“, ergänzt er.

Das Ministerium ermutigt dazu, den rechtlichen Rahmen auszuschöpfen und Einschränkungen auszusprechen, selbst auf die Gefahr hin, dass sie vor dem Verwaltungsgericht nicht Stand halten. In der nun aktualisierten Handreichung des Landes vom vergangenen Jahr habe man den Landtagsbeschluss aufgegriffen, den die Fraktionen Grüne, SPD und FDP/DVP auf den Weg brachten, führt der Behördensprecher aus.

Rami Suliman will nicht aufgeben

Dass die Stadt den nach Einschätzung des Landes erweiterten Handlungsspielraum nicht nutzen möchte, enttäuscht Rami Suliman, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Pforzheim sowie Vorsitzender des Oberrats der Badischen Juden. Dieser hatte den Stein vorigen Monat ins Rollen gebracht und im Landtag die Debatte erwirkt, die in den Landtagsbeschluss mündete. Er wisse noch nicht wie, aber reagieren werde er auf alle Fälle, sagt Suliman gegenüber dieser Redaktion.

Alle reichen die heiße Kartoffel weiter. Rami Suliman, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde

Zunächst wolle er mit Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) sprechen und diesem seine Unzufriedenheit ausdrücken. Suliman überlegt außerdem, das Thema in den Zentralrat der Juden in Deutschland zu tragen, wo er Mitglied ist. „Alle reichen die heiße Kartoffel weiter“, kritisiert er.

Die Stadt Pforzheim verweist in einer Mitteilung auf die Gesetzeslage beim Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Diese gelte auch nach dem Schreiben des Innenministeriums unverändert. Auflagen oder ein Verbot kämen nur infrage, wenn es bei einer Versammlung zu Straftaten kommt, oder wenn sie „ein aggressives, provokatives, einschüchterndes, gewaltsames Gepräge hat“.

Grundrechte könnten nur durch Gesetze eingeschränkt werden, wird Ordnungsamtsleiter Jürgen Beck zitiert. Grundsätzlich würde die Stadt aber eine Initiative zur Änderung des Versammlungsgesetzes befürworten, „um einen größeren Handlungsspielraum zum Schutz jüdischer Einrichtungen und Gedenkstätten zu erhalten“.