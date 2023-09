Mit farbigen LED-Leuchten ist der Schornstein des Heizkraftwerks in der Oststadt künftig nachts illuminiert. Die Firma „Lichtzentrale“ hat bereits zahlreiche ähnliche Projekte in ganz Deutschland realisiert – das Pforzheimer ist in Baden-Württemberg aber das erste.

Seit Mittwochabend ist der 100 Meter hohe und weit sichtbare Schornstein des Heizkraftwerks (HKW), der zugleich ein charakteristisches Element des Stadtbilds darstellt, zum Leuchtturm mutiert: 42 LED-Lampen in mehreren Bändern stülpen dem Bauwerk ein Lichtkleid über, das ab sofort jeden Abend ein Hingucker sein wird. Der leuchtende Schornstein ist zugleich ein Signal des Ausbaus der Fernwärme im Zuge der kommunalen Wärmeplanung. „Die Stadtwerke setzen die Planung um und setzen einen optischen Anker für dieses Mammutprojekt“, so Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) bei der Inbetriebnahme.

Es war gegen 19.30 Uhr, mit einsetzender Dunkelheit, als die Mitglieder des Aufsichtsrats der Stadtwerke Pforzheim (SWP) mit OB Boch als Vorsitzendem den roten Knopf drückten und die Illumination des Schornsteins in Gang setzten. Ergänzt wird die Beleuchtung durch weitere stromsparende LED-Strahler an der Fassade des Heizkraftwerks. Sie wird sich jeden Abend mit Sonnenuntergang an- und morgens mit Sonnenaufgang automatisch ausschalten.

Installiert wurde die Anlage von der Firma „Lichtzentrale“ aus Dresden. Wie deren Vertreter Karl Rockstroh erklärte, kann die Farbgebung des Leuchtturms variiert oder die Lampen auch als Lauflicht geschaltet werden. Die Bedürfnisse des Natur- und Artenschutzes würden auf jeden Fall eingehalten, versichert Rockstroh. Die Firma hat bereits zahlreiche ähnliche Projekte in Deutschland installiert – Pforzheim ist allerdings das erste in Baden-Württemberg. Die LED-Lampen am Schornstein wurden durch Kletterer aus Dresden installiert, die als Bergsteiger in der Sächsischen Schweiz erprobt sind.

„Langer Lulatsch“ diente als Vorbild

SWP-Geschäftsführer Herbert Marquard wurde zu der Aktion durch den „Langen Lulatsch“ in Chemnitz inspiriert, ein 320 Meter hoher Schornstein, der von der „Lichtzentrale“ vor Jahren in einen Leuchtturm verwandelt und inzwischen ein Wahrzeichen der Stadt wurde. „Unsere Stadt soll als Musterkommune für die Transformation in eine klimaneutrale Wärmeversorgung fungieren“, so OB Peter Boch.

Die Produktion von Fernwärme im HKW trage bereits heute maßgeblich zur Verwirklichung der Klimaschutzziele und zur Verbesserung der städtischen Luftqualität bei, merkte Marquard an. Durch das Abschalten des Kohleblocks und den Umstieg auf die thermische Verwertung von Altholz spare man rund 35.000 Tonnen CO 2 jährlich ein und produziere heute CO 2 -neutrale Fernwärme.

„Wir werden die Fernwärme weiter ausbauen und das Gas als Energieträger verdrängen“, stellte der SWP-Chef in Aussicht. Ob ein Betrieb der verbleibenden Einzelheizungen einmal mit Wasserstoff möglich wird, stehe noch in den Sternen.