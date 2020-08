Pforzheimer Bahnhofsunterführung

Die neue Malwand in der Pforzheimer Bahnhofsunterführung wurde einfach zugeschmiert

Zum bunten Hingucker sollte die Malwand in der östlichen Bahnhofsunterführung in Pforzheim werden. Am Mittwoch wurde sie als Teil einer Aufwertungsaktion von der Stadt Pforzheim vorgestellt. Tags darauf kommt die Ernüchterung. Viele Passanten bleiben zwar stehen, wenden sich aber gleich wieder ab. Kreativität sieht anders aus.