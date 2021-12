Diebe brechen in Pforzheimer Gaststätte ein und öffnen Spieleautomaten

Nachdem sich bisher Unbekannte zunächst in eine Gaststätte schlichen, haben sie die Spieleautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld geklaut.

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Pforzheimer Oststadt eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Die Täter hebelten gegen 5 Uhr morgens eine Tür der Gaststätte in der Lindenstraße auf und machten sich direkt an den Spielautomaten zu schaffen, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Sie öffneten die Automaten zunächst gewaltsam und stahlen das Bargeld. Die konkrete Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 18 63 21 1 zu melden.