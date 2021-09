Diebe brechen in Pforzheimer Supermarkt ein und stehlen Tabakwaren

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte mehrere Tabakwaren in einem Supermarkt in Pforzheim gestohlen, nachdem sie sich auf unerklärliche Weise Zugang in den Laden verschafften.

Unbekannte Diebe sind am Wochenende in einen Supermarkt in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen und haben Tabakwaren gestohlen.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, stiegen die Übeltäter am Samstag gegen 23.45 Uhr über einen Zaun auf das umschlossene Gelände des Geschäfts. Als sie in das Innere des Gebäudes drangen, brachen sie einen Aufbewahrungskasten für Zigaretten und Tabak auf und öffneten mehrere Kühltheken. Ob die Diebe auch Lebensmittel stahlen und wie sie genau in den Verkaufsraum gelangten, ermittelt die Polizei derzeit noch.

Zeugen, die in zu diesem Vorfall Beobachten gemacht haben gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer (0 72 31) 18 63 21 1 zu melden.