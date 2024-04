Diebe brechen in Wohnung in Pforzheimer Südweststadt ein

Aus einer Wohnung in der Pforzheimer Südweststadt haben Einbrecher am Mittwochnachmittag eingebrochen. Sie konnten mit ihrem Diebesgut entkommen.

In eine Wohnung in der Pforzheimer Südweststadt sind unbekannte Täter am Mittwoch eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher sich zwischen 17.15 und 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafften, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Wagnerstraße befindet.

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten ein E-Bike sowie Elektronikartikel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.