Unbekannte sind zwischen vergangenem Freitag und Dienstag in mehrere Container in Pforzheim eingebrochen. Sie entwendeten Kupferkabel.

Diebe hatten es zwischen dem vergangenen Freitag, 16 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, in Pforzheim auf Kupferkabel abgesehen.

Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Unbekannten Kabel in einem Wert von rund 400 Euro.

Täter klettern über zwei Meter hohen Zaun

Der Vorfall ereignete sich in einem am Sandweg gelegenen Gebäude. Die Täter stiegen zunächst über den etwa zwei Meter hohen Zaun. Im Anschluss brachen sie fünf Container auf, um an die Kupferkabel zu gelangen.

An den Schlössern und Schließzylindern entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.