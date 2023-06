Akkuschrauber und Bohrmaschinen sind am Mittwochabend von einer Baustelle in der Pforzheimer Südweststadt entwendet worden.

Unbekannte haben am Mittwochabend aus einem Baustellengelände in der Pforzheimer Südweststadt Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen 20 und 20.30 Uhr Zugang zum Gelände und brachen die Tür eines Rohbaus in der Rembrandtstraße auf.

Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge, wie Akkuschrauber und Bohrmaschinen der Marke Makita. Die Schadenshöhe wird auf etwa 4.600 Euro geschätzt.