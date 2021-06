Diebstahl in Bad Wildbad

In Bad Wildbad wurde ein Fahrrad im Wert von 3000 Euro entwendet.

Ein Unbekannter hat von Montag- auf Dienstagabend in Bad Wildbad ein Elektrofahrrad aus einer Garage gestohlen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim zufolge gelang der Täter in die verschlossene Garage, in der sich das Fahrrad befand, über eine unverschlossene Nachbargarage. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 3000 Euro.

Der Polizeiposten Bad Wildbad bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07081 93900 zu melden.