Diese junge Stadträtin will Uwe Hück besiegen: Kampf-Kandidatur bei SPD Pforzheim

33-jährige Stadträtin Annkathrin Wulff will in den Landtag

Uwe Hücks sportlicher Traum ist ein Benefizkampf gegen die US-Schwergewichtslegende Mike Tyson . Für seine politischen Ziele muss der ehemalige Europameister im Thaiboxen gegen eine in den Ring, wenn er wirklich ein Landtagsmandat anstrebt. Eine Kampfkandidatur steht an, wie Parteien eine offene Personalabstimmung nennen.

Die 33-jährige Stadträtin Annkatrhin Wulff ist bisher die einzige offizielle Bewerberin für die Nominierung der SPD im Landtagswahlkreis Pforzheim, die am 25. September auf einer Delegiertenkonferenz stattfinden soll. Wulff mag von der Statur her beim Boxen eher ein Fliegengewicht sein, in der Pforzheimer SPD gilt sie inzwischen als Schwergewicht.

Berufsschul- und Gymnasiallehrerin Wulff ist seit vielen Jahren in der SPD engagiert. Schon bei der vergangenen Landtagswahl kandidierte sie für den Landtag, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Sie habe seither viel gelernt, und auch ihr Bekanntheitsgrad sei heute ungleich höher, sagt sie.