Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Pforzheim-Brötzingen

Auf einer Kreuzung in Pforzheim-Brötzingen sind am Samstagnachmittag zwei Fahrzeuge so stark kollidiert, dass keines der Autos mehr fahrtüchtig war. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es in Pforzheim-Brötzingen zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. An der Kreuzung der Kirchstraße und der Habermehlstraße stießen zwei Fahrzeuge höchstwahrscheinlich wegen missachteter Vorfahrt so stark zusammen, dass beide Autos nicht mehr fahrtüchtig waren.

Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort beläuft sich der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf ungefähr 35.000 Euro.

