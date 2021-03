Ich will das mal an einigen Zahlen einer Studie des Paul-Ehrlich-Institut veranschaulichen: Von 600.000 Menschen wurden circa 325 Komplikationen gemeldet. Lediglich bei 51 Patienten kam es zu schwerwiegenderen Reaktionen, vier davon mit heftigen allergischen Reaktionen. Darunter fallen aber auch solche, die nicht dramatisch sind. Spontane Gesichtslähmungen sind beispielsweise bei fünf Impflingen aufgetreten, bei vier davon haben sich diese schnell wieder zurückgebildet. Spontan liegt die Quote für solche Phänomene unter Umständen sogar höher. Man kann auch sagen: Die Gefahr, dass man im Straßenverkehr auf dem Weg zum Impfzentrum zu Schaden kommt, ist möglicherweise gleich hoch oder höher, als dass etwas beim Impfen selbst geschieht. Die Impfung ist sehr sicher. Außer eher seltenen möglichen kurzzeitigen Beschwerden wie etwas Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle für kurze Zeit ist kaum etwas zu erwarten.