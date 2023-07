Easy-am-Hang-Festival kehrt nach Pause zurück nach Pforzheim

Das Line-up für das Easy-am-Hang-Festival steht. Am 1. und 2. September wird es seinen Neustart feiern, nachdem die Pandemie die Mitstreiter des organisierenden Vereins Kukuwatu zwischenzeitlich zur Pause gezwungen hatte.

Seit 2020 ist Maximiliane Anthoni an der Spitze des Vereins, den es schon seit etwa 20 Jahren gibt und der aus einem Freundeskreis heraus entstanden ist, sagt die Vorsitzende im Gespräch mit unserer Redaktion. Viele sind zwischenzeitlich aus Pforzheim weggezogen.

15 Helfer sind an der Organisation des Easy-am-Hang-Festivals in Pforzheim beteiligt

„In drei Jahren ist viel passiert“, räumt Anthoni ein, für die es das erste Festival sein wird, das unter ihrer Verantwortung stattfindet. Für die Organisation, an der etwa 15 Helfer beteiligt sind, hat das die Sache ein wenig herausfordernder gemacht.

„Sonst haben unsere Treffen immer im Kupferdächle stattgefunden, wo wir dann in gemütlicher Runde zusammensaßen und über das Festival gesprochen haben.“ Das geschieht jetzt hauptsächlich digital, „und da geht natürlich schon ein bisschen was verloren“.

Entsprechend groß ist allerdings auch die Vorfreude auf Anfang September, wenn sie sich alle auf dem Hoheneckplatz sehen und zugleich wieder viele Besucher zu der kostenlosen Veranstaltung begrüßen dürfen.

Die Bands Hexer und Angiz treten auf

„Es ist ein Musikfestival für Jung und Alt“, sagt Anthoni und verspricht ein „buntes Programm“, das sich zwar hauptsächlich auf der Bühne abspielen wird, wo viele Bands von Hexer bis Angiz auftreten, aber auch abseits davon viel zu bieten haben wird.

Das heiß geliebte Spieleangebot vom Stadtjugendring beispielsweise werde wieder dabei sein und auch für die Skater gibt es die gute Nachricht, dass sich die Ramp etwas vergrößert hat.

Der Kleidertausch wird zudem in die zweite Runde gehen, die jüngsten Besucher dürfen sich auf den Bananenfuchs freuen und Yoga ist in diesem Jahr sogar ganz neu im Angebot – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, die einfach mal reinschnuppern und Yoga kennenlernen wollen.

Der Hoheneckplatz selbst soll sich an beiden Tagen wieder ein echtes Festival-Gelände verwandeln, kündigt Anthoni an. „Wir haben ein Lagerfeuer und ganz viele Chill-out-Ecken, wo man es sich gemütlich machen kann.“ In diesem Jahr werde das Festival zwar ein bisschen kleiner sein als gewöhnlich, „aber die Atmosphäre ist die gleiche“, sagt sie.

Das ist so ein Familiending, wo wir alle miteinander befreundet sind, und da ganz viel Liebe reinstecken. Maximiliane Anthoni

Vorsitzende des Vereins Kukuwatu

Schließlich seien alle in der Vorbereitung „super motiviert“ gewesen, das Festival wieder an den Start zu bringen, auch wenn die dreijährige Pause manches erschwert habe. „Viele Sachen, die früher ein Selbstläufer waren, laufen nicht mehr von selbst“, schildert Anthoni das Problem.

Trotzdem hätten sie alle „großen Bock“ auf dieses Jahr und wollen wieder zum Leben erwecken, was das Easy-am-Hang-Festival all die Jahre so besonders gemacht hat.

„Das ist so ein Familiending, wo wir alle miteinander befreundet sind, und da ganz viel Liebe reinstecken“, sagt Anthoni, „und ich glaube, das spürt man dann auch, wenn man kommt.“

An der Vorfreude, die sie im Team verspüren, wollen sie die Fans des Festivals teilhaben lassen. Sie teilen diese über die sozialen Medien. „Auf Instagram sind wir sehr aktiv“, verrät Anthoni.